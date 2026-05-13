Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Vermisstenfahndung nach 82 Jahre alter Seniorin

Freiburg (ots)

Seit Dienstagmittag, 12.05.2026, wird eine 82-jährige Frau aus Bad Krozingen vermisst. Die Vermisste soll gegen 13:00 Uhr ein Seniorenheim im Wichernweg/ Westring verlassen haben und kehrte bisher nicht mehr zurück.

Möglicherweise ist die Frau aufgrund ihres Gesundheitszustandes orientierungslos und befindet sich in einer hilflosen Lage.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- graues, schulterlanges Haar, - schlanke Statur, - ca. 165 cm groß, - trug eine graue Strickjacke und blaue Hose, - führt einen Rollator als Gehhilfe mit.

Fotos der vermissten Frau können im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bad-krozingen-vermisstenfahndung/

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel. 0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können.

ak

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