POL-FR: Bad Krozingen: Vermisstenfahndung nach 82 Jahre alter Seniorin
Freiburg (ots)
Seit Dienstagmittag, 12.05.2026, wird eine 82-jährige Frau aus Bad Krozingen vermisst. Die Vermisste soll gegen 13:00 Uhr ein Seniorenheim im Wichernweg/ Westring verlassen haben und kehrte bisher nicht mehr zurück.
Möglicherweise ist die Frau aufgrund ihres Gesundheitszustandes orientierungslos und befindet sich in einer hilflosen Lage.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- graues, schulterlanges Haar, - schlanke Statur, - ca. 165 cm groß, - trug eine graue Strickjacke und blaue Hose, - führt einen Rollator als Gehhilfe mit.
Fotos der vermissten Frau können im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link aufgerufen werden:
https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bad-krozingen-vermisstenfahndung/
Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel. 0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können.
ak
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