Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Schüsse aus einem fahrenden Auto

Freiburg (ots)

Am Montag, 11.05.2026, wurden gegen 13:10 Uhr Schüsse aus einem vorbeifahrenden Auto in der Industriestraße gemeldet. Im Rahmen einer großangelegten Fahndung konnte das Auto in Waldshut vor einem Schnellimbiss Im Wallgraben durch Einsatzkräfte der BUNDESPOLIZEI festgestellt werden. Die drei Fahrzeuginsassen im Alter von 18 und 19 Jahren konnten im Restaurant identifiziert werden. Im Rahmen der Kontrolle konnten insgesamt zwei Schreckschusswaffen samt Munition sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die drei wieder auf freien Fuß entlassen. Es wurden mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz zur Anzeige gebracht. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen führt die Ermittlungen und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

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