Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Dietenbach: Leblose Person in Gebüsch aufgefunden - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 09.05.2026, kurz nach 17:30 Uhr meldete ein Passant über den Polizeinotruf eine leblose Person in einem Gebüsch auf dem Dietenbachpark-Gelände in Freiburg.

Vor Ort fand die Polizei nahe dem Parkplatz des dortigen Sportgeländes den leblosen Körper eines 32 Jahre alten Mannes vor. Der ebenfalls hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Leichnam des 32-Jährigen schien bereits mehrere Tage an der Fundörtlichkeit gelegen zu haben.

Die bislang durchgeführten Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf eine mögliche Fremdeinwirkung.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die weiteren Ermittlungen zur genauen Todesursache übernommen und sucht Zeugen, welche den 32-Jährigen zuletzt lebend gesehen haben könnten. Der Mann, mit nordafrikanischem Erscheinungsbild, hatte dunkles, lichtes Deckhaar mit mittellangem lockigem Seitenhaar. Außerdem trug er einen dunklen Vollbart. Bekleidet war der Verstorbene mit einer beige-schwarzen Fleecejacke und einer Jeans. Außerdem hatte er einen grauen Rucksack bei sich.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell