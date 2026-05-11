Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: L 101/Elzach: Tödlicher Motorradunfall auf der L 101 bei Elzach

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 08.05.2026, gegen 17.25 Uhr befuhr, ein 30-jähriger Motorradfahrer die L 101 von Elzach kommend in Fahrtrichtung Obertal.

In einer Linkskurve kam der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand.

Der Motorradfahrer erlitt hierbei schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Dort verstarb er wenig später aufgrund der Schwere seiner Verletzungen. Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise, die darauf hindeuten, dass andere Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt waren.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsmaßnahmen musste der betroffene Streckenabschnitt über einen längeren Zeitraum voll gesperrt werden.

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