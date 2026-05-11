Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Unbekannter soll Jugendlichen ausgeraubt haben - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein bislang unbenannter Jugendlicher soll am Freitag, 08.05.2026, gegen 19.35 Uhr einen bislang unbekannten Jugendlichen beim Radweg im Bereich Fischermatte in Freiburg-Betzenhausen angegriffen und beraubt haben.

Wie Zeugen des Vorfalles der Polizei mitteilten, habe der Angreifer, der in Begleitung einer weiteren jugendlichen Person war, den Geschädigten zu Boden gebracht, auf diesen eingeschlagen und ihm anschließend das Mobiltelefon entwendet. Danach seien beide Tatverdächtigen auf einem E-Scooter über den Radweg in Richtung Freiburg-Weingarten geflüchtet. Ein Anwohner, der ebenfalls auf den Sachverhalt aufmerksam geworden sei, habe einen den Tatverdächtigen kurz festgehalten, diesen dann aber wieder losgelassen. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1: männlich, ca. 17 Jahre alt, dunkle schwarze Haare, bekleidet mit einer schwarzen Basecap, einem dunklen T-Shirt, und einer hellen Jeans mit aufgestickter Schrift in orangener Farbe.

Tatverdächtiger 2: männlich, dunkle schwarze Haare

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, sowie der mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

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