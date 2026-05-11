PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Unbekannter soll Jugendlichen ausgeraubt haben - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein bislang unbenannter Jugendlicher soll am Freitag, 08.05.2026, gegen 19.35 Uhr einen bislang unbekannten Jugendlichen beim Radweg im Bereich Fischermatte in Freiburg-Betzenhausen angegriffen und beraubt haben.

Wie Zeugen des Vorfalles der Polizei mitteilten, habe der Angreifer, der in Begleitung einer weiteren jugendlichen Person war, den Geschädigten zu Boden gebracht, auf diesen eingeschlagen und ihm anschließend das Mobiltelefon entwendet. Danach seien beide Tatverdächtigen auf einem E-Scooter über den Radweg in Richtung Freiburg-Weingarten geflüchtet. Ein Anwohner, der ebenfalls auf den Sachverhalt aufmerksam geworden sei, habe einen den Tatverdächtigen kurz festgehalten, diesen dann aber wieder losgelassen. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1: männlich, ca. 17 Jahre alt, dunkle schwarze Haare, bekleidet mit einer schwarzen Basecap, einem dunklen T-Shirt, und einer hellen Jeans mit aufgestickter Schrift in orangener Farbe.

Tatverdächtiger 2: männlich, dunkle schwarze Haare

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, sowie der mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 14:30

    POL-FR: Rheinfelden: E-Scooter zu schnell unterwegs - E-Scooter sichergestellt

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 10.05.2026, gegen 20.45 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Mouscron-Allee einen Jugendlichen, welcher mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 Stundenkilometer auf einem E-Scooter unterwegs war. Der nicht verordnungskonforme E-Scooter wurde sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wurden Ermittlungen eingeleitet, da für den E-Scooter kein ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 14:27

    POL-FR: Rheinfelden: Pkw kollidiert mit geparkten Pkw - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Ein 33-jährige Fahrer eines BMW befuhr am Samstag, 09.05.2026, gegen 22.10 Uhr, die Warmbacher Straße von Warmbach kommend in Richtung Stadtgebiet Rheinfelden, als er unweit des DLRG-Stützpunktes aus hier noch nicht gänzlich geklärter Ursache mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW kollidierte. Der geparkte BMW wurde durch die Wucht auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren