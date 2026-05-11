Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: E-Scooter zu schnell unterwegs - E-Scooter sichergestellt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 10.05.2026, gegen 20.45 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Mouscron-Allee einen Jugendlichen, welcher mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 Stundenkilometer auf einem E-Scooter unterwegs war. Der nicht verordnungskonforme E-Scooter wurde sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wurden Ermittlungen eingeleitet, da für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Ebenfalls gelangte er zur Anzeige, da er aufgrund der Geschwindigkeit des E-Scooters nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.

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