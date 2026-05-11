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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: E-Scooter zu schnell unterwegs - E-Scooter sichergestellt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 10.05.2026, gegen 20.45 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Mouscron-Allee einen Jugendlichen, welcher mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 Stundenkilometer auf einem E-Scooter unterwegs war. Der nicht verordnungskonforme E-Scooter wurde sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wurden Ermittlungen eingeleitet, da für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Ebenfalls gelangte er zur Anzeige, da er aufgrund der Geschwindigkeit des E-Scooters nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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