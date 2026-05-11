Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pkw kollidiert mit geparkten Pkw - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 33-jährige Fahrer eines BMW befuhr am Samstag, 09.05.2026, gegen 22.10 Uhr, die Warmbacher Straße von Warmbach kommend in Richtung Stadtgebiet Rheinfelden, als er unweit des DLRG-Stützpunktes aus hier noch nicht gänzlich geklärter Ursache mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW kollidierte. Der geparkte BMW wurde durch die Wucht auf einen geparkten Audi geschoben und der Audi wurde auf einen geparkten VW Touran geschoben. Der BMW-Fahrer machte keine Verletzungen geltend. Der gesamte Sachschaden an den vier beschädigten Pkws wird auf etwa 47.000 Euro geschätzt.

Während des Unfallzeitpunktes soll ein silberner, kleiner Pkw an der Unfallörtlichkeit vorbeigefahren sein. Die Fahrerin oder der Fahrer wird als Zeuge vom Polizeirevier Rheinfelden gesucht. Die Fahrerin oder der Fahrer möge bitte mit dem Polizeirevier, Telefon 07623 74040, Kontakt aufnehmen. Ebenso weitere Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben.

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