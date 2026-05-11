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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pkw kollidiert am Kreisverkehr mit einem Baum

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 10.05.2026, kurz nach 18.00 Uhr, kollidierte ein Pkw mit einem Baum.

Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Hauinger Straße von Haagen kommend in Richtung Hauingen, als er im Kreisverkehr zur Hornbergstraße die Kontrolle über seinen Pkw verlor und nach dem Kreisverkehr mit einem auf einer Verkehrsinsel stehenden Baum kollidierte. Der Mitfahrer sei leicht verletzt worden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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