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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach-Stetten: Einbruch in Schule

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 08.05.2026, 20.30 Uhr bis Samstag, 09.05.2026, 08.50 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft eine Eingangstür auf, um in ein Bürogebäude einer Schule in der Inzlinger Straße zu gelangen. Im Gebäude wurden weitere Verbindungstüren aufgebrochen sowie Schränke und Schubladen durchsucht. Unter anderem wurde Bargeld entwendet. Der angerichtete Sachschaden dürfte nicht unerheblich sein.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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