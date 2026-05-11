POL-FR: Lörrach-Stetten: Einbruch in Schule
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Freitag, 08.05.2026, 20.30 Uhr bis Samstag, 09.05.2026, 08.50 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft eine Eingangstür auf, um in ein Bürogebäude einer Schule in der Inzlinger Straße zu gelangen. Im Gebäude wurden weitere Verbindungstüren aufgebrochen sowie Schränke und Schubladen durchsucht. Unter anderem wurde Bargeld entwendet. Der angerichtete Sachschaden dürfte nicht unerheblich sein.
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