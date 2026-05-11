Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Ermittlungserfolg nach Meldungen zu verletzten und getöteten Tauben

Freiburg (ots)

Seit Mittwoch, 15.04.2025, ermittelt der Fachdienst "Gewerbe und Umwelt" des Polizeipräsidiums Freiburg im Zusammenhang mit verletzten oder getöteten Tauben im Freiburger Stadtteil Stühlinger.

Ein Zeuge hatte dem Polizeiposten Freiburg-Stühlinger zunächst mitgeteilt, dass ihm in der Nachbarschaft verletzte aber lebendige Tauben mit injektionsnadelähnlichen Geschossen im Körper aufgefallen seien. Besonders fiel eine Taube mit einer solchen Nadel quer durch den Kopf auf, die noch nicht eingefangen werden konnte. Auch wurden weitere Tauben mit Luftdruckmunition verletzt oder getötet.

Den Ermittlerinnen und Ermittlern des Fachdienstes "Gewerbe und Umwelt" ist es nach rund drei Wochen intensiven Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit Tierschützenden und dem zuständigen Veterinäramt gelungen, einen 65 Jahre alten Tatverdächtigen zu ermitteln. Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat daraufhin die Durchsuchung der Wohnung des Mannes beim zuständigen Amtsgericht beantragt. Die Polizei konnte hierbei einschlägige Beweismittel auffinden und sicherstellen.

Wie viele Vögel tatsächlich durch die mutmaßlichen Tathandlungen verletzt oder getötet wurden und ob die Taten vom selben Tatverdächtigen begangen wurden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen den 65-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Tierschutz-, Waffengesetz sowie weitere strafrechtliche Nebengesetze ermittelt.

ak

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