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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Verfolgungsfahrt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 10.05.2026, entzog sich gegen 16:15 Uhr der Fahrer eines orangenen Motorrads einer Polizeikontrolle. Beim Erkennen des Streifenwagens flüchtete er mit überhöhter Geschwindigkeit vorbei am Marktplatz in Görwihl, wo zu dieser Zeit eine Veranstaltung stattfand, bei der auch Familien mit Kindern unterwegs waren. Da der Fahrer bereits zweifelsfrei identifiziert war, wurde die Verfolgung zur Verhinderung einer Gefährdung Unbeteiligter abgebrochen. Der 22- jährige Motorradfahrer wurde bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den flüchtenden Motorradfahrer wahrgenommen haben oder durch dessen Fahrweise möglicherweise gefährdet wurden. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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