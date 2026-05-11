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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Lonza: Unfall nach Missachtung rechts vor links

Freiburg (ots)

Am Samstag, 09.05.2026, kam es gegen 10.00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW und einem Mercedes an der Kreuzung Alfred-Nobel-Str. und Carl- Duisberg-Str. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der 30-jährige Mercedes-Fahrer von der Carl-Duisberg-Str. geradeaus in Richtung Alfred- Nobel- Straße zu fahren und übersah die von rechts, von der B34 kommende vorfahrtsberechtigte 33-jährige VW- Fahrerin. Durch die Kollision waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Autos dürfte wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt ungefähr 70.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurden durch den Unfall niemand.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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