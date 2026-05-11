POL-FR: Bad Säckingen: Bewusstloser entpuppt sich als Betrunkener
Freiburg (ots)
Am Freitag, 08.05.2026, gegen 09:30 Uhr wurde eine bewusstlose Person in einem blauen Opel auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Obersäckingen gemeldet. Eine Zeugin war auf die Person aufmerksam geworden, weil der Motor laut aufheulte. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort einen 45- Jährigen auf dem Fahrersitzt antreffen. Der Fuß stand auf dem Gaspedal, der Motor drehte hochtourig. Es stellte sich heraus, dass kein medizinisches Problem vorlag. Beim 45-Järhigen konnte eine Alkoholisierung von fast zwei Promille vor Ort festgestellt werden. Eine Blutentnahme war die Folge. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den blauen Opel wahrgenommen haben oder möglicherweise durch die Fahrweise gefährdet wurden. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.
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