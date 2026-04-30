Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Fußballsonntag im Moselstadion - Polizei informiert über Einsatz

Trier (ots)

Am Sonntag, den 3. Mai, steht die nächste Begegnung der Regionalliga Südwest im Trierer Moselstadion an. Der SV Eintracht Trier empfängt um 14 Uhr den KSV Hessen Kassel. Die Polizeidirektion Trier wird das Fußballspiel mit einem Sondereinsatz begleiten um einen sicheren und friedlichen Spieltag für alle Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten. Das umfassende Sicherheitskonzept beinhaltet unter anderem auch den Einsatz einer Drohne zur Lagebeurteilung aus der Luft.

Rund um das Moselstadion muss am Sonntag mit Verkehrsbeeinträchtigungen und Sperrungen gerechnet werden. Da Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe nur begrenzt vorhanden sind, wird empfohlen, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

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