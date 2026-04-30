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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall am Martinsufer - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Dienstagabend, dem 28. April, gegen 23:15 Uhr, ereignete sich am Trierer Martinsufer in Höhe des Georg-Schmitt-Platztes ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden und erheblicher Sachschaden entstand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet eine 23-Jährige Pkw-Fahrerin, die das Martinsufer in Richtung Trier-Nord befuhr, aus ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte anschließend mit einer im Einmündungsbereich Lindenstraße abseits der Fahrbahn stehenden Litfaßsäule. Diese stürzte durch die Kollision um und beschädigte mehrere parkende Fahrzeuge. Sowohl die Pkw-Fahrerin als auch zwei weitere Insassen des Fahrzeuges zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter 0651/983 44150 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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