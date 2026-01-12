Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Fleischhandel - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (11.01.2026) kam es zwischen 18:50 Uhr und 19 Uhr zu einem Einbruch bei einem Großfleischhandel im Hedwig-Laudien-Ring (Industriegebiet Oggersheim). Auf einer Videoüberwachung waren zwei maskierte Täter zu sehen. Vermutlich wurden diese durch die alarmierte Polizei bei ihrer Tat gestört. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Die Täter verursachten durch den Einbruch erheblichen Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen2@polizei.rlp.de oder unter 0621/963-24250 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell