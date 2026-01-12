PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Fleischhandel - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (11.01.2026) kam es zwischen 18:50 Uhr und 19 Uhr zu einem Einbruch bei einem Großfleischhandel im Hedwig-Laudien-Ring (Industriegebiet Oggersheim). Auf einer Videoüberwachung waren zwei maskierte Täter zu sehen. Vermutlich wurden diese durch die alarmierte Polizei bei ihrer Tat gestört. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Die Täter verursachten durch den Einbruch erheblichen Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen2@polizei.rlp.de oder unter 0621/963-24250 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 10:54

    POL-PPRP: Betrug mittels falscher Identität auf Social Media

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (06.01.2026) entdeckte ein 28-Jähriger über "Facebook Marketplace" eine Küche zum Verkauf und kontaktierte daraufhin den Verkäufer. Nachdem sich die Kommunikation auf den Messenger-Dienst "WhatsApp" verlagerte, erhielt der Kaufinteressent auf eigenen Wunsch ein Foto des Personalausweises sowie des Ausweisinhabers zwecks Authentifizierung. Die geforderte Anzahlung in Höhe von 150 Euro ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 14:52

    POL-PPRP: Brand in Weingut

    Weisenheim am Berg (ots) - Am Sonntagmorgen, den 11.01.2026, brach gegen 08:25 Uhr in einer Scheune in einem Weingut in Weisenheim am Berg ein Brand aus. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz A. Nuri Telefon: 0621-963-0 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 07:48

    POL-PPRP: Streit vor Kneipe eskaliert

    Ludwigshafen (ots) - Am 11.01.2026 kam es gegen 04:00 Uhr vor einer Kneipe in der Schützenstraße in Ludwigshafen zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Der Streit eskalierte in der Folge, sodass mehrere Beteiligte verletzt wurden. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten mehrere Personen in unterschiedliche Richtungen, konnten jedoch im Nahbereich kontrolliert werden. Da die anwesenden Zeugen keine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren