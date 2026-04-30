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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Fahndungserfolg nach Rettungsgassen-Verstoß auf der A64

Trier (ots)

Nach einem Zeugenaufruf zum unberechtigten Befahren einer Rettungsgasse am gestrigen Mittwoch konnte die Polizeiautobahnstation (PASt) Schweich am heutigen Donnerstagmorgen einen Ermittlungserfolg verzeichnen.

Aufgrund konkreter Zeugenhinweise konnte das gesuchte Fahrzeug im morgendlichen Berufsverkehr gesichtet, gestellt und eine Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen wurde der verantwortliche Fahrzeugführer identifiziert. Dieser räumte den Verstoß gegenüber den Beamten vollumfänglich ein.

Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die wertvolle Mithilfe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Schweich
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Leinenhof 2
54338 Schweich
PK Willgerodt
Stv. Dienstgruppenleiter
Telefon 06502-9165-20
Telefax 06502-9165-50
pastschweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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