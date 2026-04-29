Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Bundesweiter Aktionstag "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick" - Bilanz des Polizeipräsidiums Trier

Trier (ots)

Bereits seit 2018 führen die Polizeibehörden der Länder unter den Schlagworten "sicher.mobil.leben" Aktions- und Kontrolltage zu ausgewählten Schwerpunktthemen durch. Das diesjährige Motto lautete "Zweiräder im Blick".

Vorsicht und Rücksicht bilden zusammen mit der Beachtung der Verkehrsregeln das Fundament der Verkehrssicherheit. Ziel des diesjährigen Aktionstages war daher, Zweiradfahrende auf die spezifischen Risiken im Straßenverkehr aufmerksam machen und gleichzeitig zur Einhaltung der Straßenverkehrsregeln zu sensibilisieren. Darüber hinaus sollten aber auch Auto- und Lkw-Fahrende kontrolliert und auf mögliche Gefahrensituationen im Zusammenhang mit Zweiradfahrenden hingewiesen werden.

Insgesamt wurden gestern (28.04.2026) im Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Trier 597 Fahrzeuge kontrolliert, darunter Fahrräder, Scooter, Motorräder, Autos und LKW. Hierbei leiteten die Polizeikräfte insgesamt 128 Ordnungswidrigkeitenverfahren und 10 Strafverfahren ein. Auto- und Lkw-Fahrende wurden insgesamt 157 Kontrollen unterzogen. Hierbei wurden insgesamt 41 Ordnungswidrigkeiten geahndet und 2 Strafverfahren eingeleitet.

Parallel zu den Kontrollen appellierten die Expertinnen und Experten der Zentralen Prävention an die Einsicht der Verkehrsteilnehmenden. In zahlreichen Gesprächen informierten sie über typische Risiken und Herausforderungen, denen Zweiradfahrende im Straßenverkehr begegnen. Vorbildliches Verhalten wurde dabei ausdrücklich hervorgehoben.

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