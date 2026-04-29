PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Bundesweiter Aktionstag "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick" - Bilanz des Polizeipräsidiums Trier

Trier (ots)

Bereits seit 2018 führen die Polizeibehörden der Länder unter den Schlagworten "sicher.mobil.leben" Aktions- und Kontrolltage zu ausgewählten Schwerpunktthemen durch. Das diesjährige Motto lautete "Zweiräder im Blick".

Vorsicht und Rücksicht bilden zusammen mit der Beachtung der Verkehrsregeln das Fundament der Verkehrssicherheit. Ziel des diesjährigen Aktionstages war daher, Zweiradfahrende auf die spezifischen Risiken im Straßenverkehr aufmerksam machen und gleichzeitig zur Einhaltung der Straßenverkehrsregeln zu sensibilisieren. Darüber hinaus sollten aber auch Auto- und Lkw-Fahrende kontrolliert und auf mögliche Gefahrensituationen im Zusammenhang mit Zweiradfahrenden hingewiesen werden.

Insgesamt wurden gestern (28.04.2026) im Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Trier 597 Fahrzeuge kontrolliert, darunter Fahrräder, Scooter, Motorräder, Autos und LKW. Hierbei leiteten die Polizeikräfte insgesamt 128 Ordnungswidrigkeitenverfahren und 10 Strafverfahren ein. Auto- und Lkw-Fahrende wurden insgesamt 157 Kontrollen unterzogen. Hierbei wurden insgesamt 41 Ordnungswidrigkeiten geahndet und 2 Strafverfahren eingeleitet.

Parallel zu den Kontrollen appellierten die Expertinnen und Experten der Zentralen Prävention an die Einsicht der Verkehrsteilnehmenden. In zahlreichen Gesprächen informierten sie über typische Risiken und Herausforderungen, denen Zweiradfahrende im Straßenverkehr begegnen. Vorbildliches Verhalten wurde dabei ausdrücklich hervorgehoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 09:19

    POL-PPTR: A64: Zeugen nach Befahren der Rettungsgasse gesucht

    TRIER / A64 (ots) - TRIER / A64. Am Mittwoch, dem 29.04.2026, ereignete sich auf der BAB 64 in Fahrtrichtung Luxemburg ein Verkehrsverstoß durch das unberechtigte Befahren einer Rettungsgasse. Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen BMWs der 6er-Reihe aus dem Trierer Zulassungsraum gegen 06:45 Uhr die gebildete Rettungsgasse zwischen der Anschlussstelle Ehrang bis zur eingesetzten ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 08:30

    POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 19. Kalenderwoche

    Trier (ots) - An folgenden Standorten misst die Polizei in der 19. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 4. Mai: B50, Longkamp; B51, Oberstedem; B51, Konz; Bernkastel-Kues; B257, Hörschhausen Dienstag, 5. Mai: B51, Meckel; L141, Hetzerath; L145, Ruwer-Maximin; B50, Zeltingen-Rachtig Mittwoch, 6. Mai: B53, Ehrang; Vollmersbach; B53, Zell-Kaimt; L143, Gusterath; ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 14:16

    POL-PPTR: Verantwortungsvoller Umgang mit Fotos im Netz: Podcast und Arbeitsheft

    Trier (ots) - Mit ihrer Podcastreihe "Hörschnäges" unterstützt die Universität Trier Lehrkräfte dabei, Sprachbildung systematisch und funktional in den Unterricht der Klassenstufen 7 und 8 zu integrieren. Die neue Folge "Das 'lustige' Foto von Newel" entstand in Zusammenarbeit mit der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Trier. Die Folge greift ein Thema ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren