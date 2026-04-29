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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: A64: Zeugen nach Befahren der Rettungsgasse gesucht

TRIER / A64 (ots)

TRIER / A64. Am Mittwoch, dem 29.04.2026, ereignete sich auf der BAB 64 in Fahrtrichtung Luxemburg ein Verkehrsverstoß durch das unberechtigte Befahren einer Rettungsgasse.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen BMWs der 6er-Reihe aus dem Trierer Zulassungsraum gegen 06:45 Uhr die gebildete Rettungsgasse zwischen der Anschlussstelle Ehrang bis zur eingesetzten Kontrollstelle der Bundespolizei in Fahrtrichtung Luxemburg. Durch den Verantwortlichen soll auf einer Strecke von 300 Metern die Gasse befahren worden sein.

Das Durchfahren der Rettungsgasse stellt eine erhebliche Ordnungswidrigkeit dar und konfrontiert die eingesetzten Rettungskräfte regelmäßig mit der Problematik eines alltäglichen, vermeidbaren und wertvollen Zeitverlusts.

Personen, die den Tathergang und/oder den Fahrer bzw. die Fahrerin beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Schweich
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Leinenhof 2
54338 Schweich
Telefon 06502-9165-20
Telefax 06502-9165-50
pastschweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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