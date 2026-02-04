Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen - Fußgängerin leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Im Ortsteil Friedrichsdorf ereignete sich am Dienstagvormittag (03.02., 10.05 Uhr) ein Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Autofahrer und einer Fußgängerin, die dadurch leicht verletzt wurde. Eine 34-jährige Gütersloherin ging im Bereich der Einmündung Johannes-Brahms-Straße/ Richard-Wagner-Straße mit einem Hund spazieren. Als sich das Tier unvermittelt in der Leine verfing, verlor die Frau die Kontrolle und stürzte. Im selben Moment befuhr ein unbekannter Autofahrer den Einmündungsbereich aus Richtung Paderborner Straße, touchierte die Fußgängerin dabei und setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort.

Der anschließend eingesetzte Rettungsdienst brachte die 34-Jährige zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder hat Hinweise auf den bislang unbekannten Autofahrer? Bei dem Auto soll es sich um ein schwarzes oder blaues Fahrzeug der Kompaktklasse handeln. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

