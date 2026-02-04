PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen - Fußgängerin leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Im Ortsteil Friedrichsdorf ereignete sich am Dienstagvormittag (03.02., 10.05 Uhr) ein Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Autofahrer und einer Fußgängerin, die dadurch leicht verletzt wurde. Eine 34-jährige Gütersloherin ging im Bereich der Einmündung Johannes-Brahms-Straße/ Richard-Wagner-Straße mit einem Hund spazieren. Als sich das Tier unvermittelt in der Leine verfing, verlor die Frau die Kontrolle und stürzte. Im selben Moment befuhr ein unbekannter Autofahrer den Einmündungsbereich aus Richtung Paderborner Straße, touchierte die Fußgängerin dabei und setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort.

Der anschließend eingesetzte Rettungsdienst brachte die 34-Jährige zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder hat Hinweise auf den bislang unbekannten Autofahrer? Bei dem Auto soll es sich um ein schwarzes oder blaues Fahrzeug der Kompaktklasse handeln. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 12:15

    POL-GT: Gebäudebrand auf landwirtschaftlichem Hof

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am frühen Mittwochmorgen (04.02., 02.10 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über einen Scheunenbrand im Ortsteil St. Vit, an der Straße Geweckenhorst, informiert. Bei der betreffenden Scheune handelt es sich um ein freistehendes Objekt, in dem sich ein Hackschnitzelbunker befindet. Die Feuerwehrkräfte konnte durch die zeitnahen Löscharbeiten ein Übergreifen der Flammen auf ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 11:47

    POL-GT: Gaststätteneinbruch an der Carl-Bertelsmann Straße

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter brachen Montagabend (02.02., 23.15 Uhr) die Tür einer Gaststätte an der Carl-Bertelsmann Straße auf. Ersten Angaben nach wurde aus der Gaststätte nichts gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat Montagabend verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 11:31

    POL-GT: 63-jähriger Mann schwer verletzt - Verkehrsunfall auf der Buschstraße

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Dienstagmorgen (03.02., 08.17 Uhr) kam es auf der Buschstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigem Stand befuhr ein 63-jähriger Autofahrer die Buschstraße in Richtung Auf der Haar. Aus bislang unbekannter Ursache kam er dabei mit seinem VW Sharan nach links von der Straße ab. Dabei verunfallte der Wagen. Der Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren