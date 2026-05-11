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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt, B31: Pkw gerät in den Gegenverkehr, Rettungs-Heli im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, 10.05.2026, gegen 14:10 Uhr befuhr eine 63-jährige Autofahrerin die B31 von Freiburg kommend in Fahrtrichtung Löffingen.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 60-jährigen Fahrer eines Wohnmobils.

Die beiden Insassen im Wohnmobil wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die eingesetzten Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Die 61-jährige Beifahrerin wurde im Anschluss durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Der 60-jährige Fahrer des Wohnmobils sowie die 63-jährige Fahrerin des unfallverursachenden Pkws wurden mit dem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Untersuchung in eine Klinik eingeliefert.

Beide unfallbeteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme war die B31 vollgesperrt. Neben der Polizei waren die Freiwillige Feuerwehr Titisee-Neustadt, die Rettungsdienste sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
ChrA / Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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