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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Riskantes Überholmanöver verursacht Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Mit seinem Maserati befuhr am Samstag, 09.05.2026 gegen 17.00 Uhr ein 37 Jahre alter Mann die B317 von Todtnau kommend in Richtung Schopfheim. Kurz nach Mambach überholte er mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge. Dabei soll er einem ihm entgegenkommenden Audi gefährdet haben. Der 50 Jahre alte Audi-Fahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein und wich nach rechts aus, um eine Frontalkollision zu verhindern. Die hinter dem Audi fahrende 22 Jahre alte VW-Fahrerin leitete ebenfalls ein Gefahrenbremsung ein. Dabei fuhr der hinter der 22-Jährigen fahrende 23 Jahre alte BMW-Fahrer auf dem VW auf. Der Maserati-Fahrer bekam von dem Auffahrunfall nichts mit und fuhr zunächst weiter. Durch einem hinter ihm fahrenden Verkehrsteilnehmer wurde er auf den Unfall aufmerksam gemacht, woraufhin dieser umgehend an die Unfallstelle zurückkehrte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am BMW entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro, am VW rund 1.500 Euro.

md/tb

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Polizeipräsidium Freiburg
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Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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