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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau/ Utzenfeld: Unfall mit einem Schwerverletzten und 20.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Pkw befuhr am Sonntag, 10.05.2026 gegen 15.10 Uhr ein 59 Jahre alter Mann die Wiesentalstraße in Utzenfeld. Aus nicht abschließend geklärten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine dortige Steinmauer. Der 59-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 20.000 Euro. An der Steinmauer ist nach aktuellem Kenntnisstand kein Sachschaden entstanden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Utzenfeld mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

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Polizeipräsidium Freiburg
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Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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