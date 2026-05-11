Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg/B3: Schwerer Verkehrsunfall endet glimpflich

Freiburg (ots)

Am Samstagnachmittag, 09.05.2026, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Autofahrer die B3 von Schallstadt kommend in Fahrteichtung Freiburg.

Beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen übersah der Fahrer offenbar den bereits auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Pkw einer 42-jährigen Autofahrerin und kollidierte mit diesem.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 42-Jährigen an die Mittelleitplanke gedrückt. Im weiteren Verlauf kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf einem angrenzenden landwirtschaftlichen Acker.

Die Autofahrerin wurde nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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