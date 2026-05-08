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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht beinahe einen Unfall - Polizei sucht Geschädigten

Freiburg (ots)

Bereits am 1. Mai gegen 16:30 Uhr kam es an der Kreuzung Berliner Allee/Elsässerstraße in Freiburg zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen alkoholisierten Pkw-Fahrer.

Eine Polizeistreife konnte beobachten wie der Fahrer eine rote Ampel missachtete, sodass es im Kreuzungsbereich fast zu einer Kollision mit einem ordnungsgemäß fahrenden Pkw-Fahrer kam, der die Kreuzung geradeaus überquerte. Dieser musste eine Gefahrenbremsung einleiten und bis zum Stillstand abbremsen.

Der Verkehrsteilnehmer, der für den Beinahezusammenstoß verantwortlich war, wurde durch die Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von einem Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Der Fahrzeugführer, der abbremsen musste, fuhr weiter und konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet den betroffenen Verkehrsteilnehmer oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Tel. 0761 882 4221 zu melden.

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Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
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Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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