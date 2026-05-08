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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Handyverstoß mit Folgen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag 07.05.2026, erkannte eine Streifenwagenbesatzung gegen 11.45 Uhr in der Schaffhauser Str. in Bad Säckingen, wie ein 29-jähriger Autofahrer sein Mobiltelefon während der Fahrt benutzte. Im Rahmen der anschließenden Ahndung des Verkehrsverstoßes händigte der 29-Jährige einen gefälschten Führerschein aus. Er wird nun auch wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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