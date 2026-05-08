POL-FR: Bad Säckingen: Handyverstoß mit Folgen

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 07.05.2026, kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der B314 an der Ampelanlage zur Hauptstraße in Wutöschingen. Ein von Stühlingen kommender 61-jähriger Mazda-Fahrer hielt aufgrund der auf Rot umschaltenden Ampel an. Der nachfolgende 35 Jahre alte LKW -Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Mazda auf. Dadurch ...

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