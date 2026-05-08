POL-FR: Bad Säckingen: Handyverstoß mit Folgen
Freiburg (ots)
Am Donnerstag 07.05.2026, erkannte eine Streifenwagenbesatzung gegen 11.45 Uhr in der Schaffhauser Str. in Bad Säckingen, wie ein 29-jähriger Autofahrer sein Mobiltelefon während der Fahrt benutzte. Im Rahmen der anschließenden Ahndung des Verkehrsverstoßes händigte der 29-Jährige einen gefälschten Führerschein aus. Er wird nun auch wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht.
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