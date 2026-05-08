PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/Geißlingen: Radfahrer im Kreisverkehr von Auto angefahren

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 07.05.2026, gegen 17:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr der L163 in Richtung B34. Nach bisherigen Erkenntnissen, soll ein 67 Jahre alter Mercedes-Fahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr von Grießen kommend, einen bereits im Kreisverkehr fahrenden 41-jährigen Radfahrer übersehen haben. Es kam zur Kollision wodurch der Radfahrer zu Fall kam und das Fahrrad erheblich beschädigt wurde. Möglicherweise könnte die tiefstehende Sonne die Sicht des Autofahrers beeinträchtigt haben. Der Radfahrer musste leicht verletzt durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Rennrad entstand ein Sachschaden von mindesten 1.500 Euro. Am Mercedes entstand ein Schaden in geringer dreistelliger Höhe.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 11:55

    POL-FR: Inzlingen: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 06.05.2026, 16.00 Uhr bis Donnerstag, 07.05.2026, 06.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über die Eingangstür in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Neusetze" zu gelangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangte die Täterschaft nicht in das Haus. Vielleicht wurde diese bei der ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 09:05

    POL-FR: Wutach- Ewattingen: Mitteilung über versuchte Entführung in Sozialen Medien

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 07.05.2026, wurde der Polizei bekannt, dass über Soziale Medien eine Warnung als Sprachnachricht im Umlauf sei, die von einer missglückten Entführung in Wutach- Ewattingen handelte. Nach Angaben einer 17-Jährigen sei sie am Mittwoch, 06.05.2026, gegen 17.25 Uhr, zu einer Bushaltestelle gelaufen, als ein heller Lieferwagen neben ihr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren