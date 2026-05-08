Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/Geißlingen: Radfahrer im Kreisverkehr von Auto angefahren

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 07.05.2026, gegen 17:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr der L163 in Richtung B34. Nach bisherigen Erkenntnissen, soll ein 67 Jahre alter Mercedes-Fahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr von Grießen kommend, einen bereits im Kreisverkehr fahrenden 41-jährigen Radfahrer übersehen haben. Es kam zur Kollision wodurch der Radfahrer zu Fall kam und das Fahrrad erheblich beschädigt wurde. Möglicherweise könnte die tiefstehende Sonne die Sicht des Autofahrers beeinträchtigt haben. Der Radfahrer musste leicht verletzt durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Rennrad entstand ein Sachschaden von mindesten 1.500 Euro. Am Mercedes entstand ein Schaden in geringer dreistelliger Höhe.

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