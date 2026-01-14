Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Feuer in Grevenbroich

Tiefgarage stark beschädigt, zwei Autos zerstört, eine Person verletzt (Abschlussmeldung)

Grevenbroich (ots)

Grevenbroich - Bei einem Brand in der Tiefgarage zweier Mehrfamilienhäuser im Grevenbroicher Ortsteil Neuenhausen sind am Mittwochvormittag (14. Januar) zwei Fahrzeuge vollständig ausgebrannt, acht weitere wurden durch Rauch stark beschädigt. Eine Person musste nach dem Einatmen von Rauchgas zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden, drei weitere Bewohner wurden vor Ort medizinisch betreut.

Die Bewohner konnten sich nach Ausbruch des Brandes größtenteils selbst in Sicherheit bringen. Eine Wohnung im Erdgeschoss ist vorerst unbewohnbar, die übrigen Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten am Nachmittag zurückkehren. Für die betroffene Familie organisiert der Bauverein als Eigner der Anlage eine Ersatzunterkunft.

Gegen 11:15 Uhr meldeten mehrere Anrufer eine starke Rauchentwicklung aus der Tiefgarage an der Kreuzung Hauptstraße, Rheinstraße und Willibrodusstraße in Neuenhausen. Die Feuerwehr rückte mit Kräften des Hauptamtes sowie den ehrenamtlichen Einheiten aus Stadtmitte und Gustorf/Gindorf aus.

Aufgrund der komplexen Lage und des hohen Bedarfs an Atemschutzkräften beorderte Einsatzleiter Andreas Hülser unmittelbar nach dem Eintreffen am Brandort weitere ehrenamtliche Einheiten aus Frimmersdorf/Neurath und Hemmerden zur Einsatzstelle. Insgesamt waren rund 50 Feuerwehrleute sowie zwei Rettungswagen im Einsatz. Die Ehrenamtler aus Wevelinghoven stellte währenddessen den Brandschutz für das übrige Stadtgebiet sicher.

Die verschachtelte Bauweise und die massive Verrauchung erschwerten die Löscharbeiten. Sechs Trupps unter Atemschutz lokalisierten den Brandherd, löschten die Flammen und kühlten das stark erhitzte Bauwerk. Über die Warn-App NINA informierte die Feuerwehr die Bevölkerung über Rauch- und Geruchsbelästigung in Neuenhausen und der Südstadt.

Nach rund einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle, gegen 13:30 Uhr vollständig gelöscht. Die Nacharbeiten - Lüftung, Kühlung und Kontrolle der Wohnungen - dauerten bis 14:40 Uhr. Anschließend übergab die Feuerwehr die Gebäude an den Bauverein. Die Tiefgarage wurde von Brandermittlern der Kriminalpolizei versiegelt. Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr derzeit keine Angaben machen.

