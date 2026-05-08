PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riehen (Schweiz)
Weil am Rhein: Frontalkollision im Tunnel der Zollfreie Straße - lange Tunnelsperrung

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 07.05.2026, gegen 11.45 Uhr, kam es im Wiesentunnel der Zollfreie Straße (Bundesstraße 317) zu einer Frontalkollision von zwei Pkws.

Eine 77-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Zollfreie Straße von Weil am Rhein kommend in Richtung Lörrach, als sie im Wiesentunnel aus hier nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn kam und mit einem entgegenkommenden 63-jährigen Pkw-Fahrer frontal kollidierte. Der 63-jährige Pkw-Fahrer sowie seine 63-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Die 77-Jährige machte keine Verletzungen geltend. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Straßenreinigung war der Tunnel bis gegen 16.00 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr, die Straßenmeisterei und eine auf Fahrbahnreinigungen spezialisierte Firma im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 09:05

    POL-FR: Wutach- Ewattingen: Mitteilung über versuchte Entführung in Sozialen Medien

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 07.05.2026, wurde der Polizei bekannt, dass über Soziale Medien eine Warnung als Sprachnachricht im Umlauf sei, die von einer missglückten Entführung in Wutach- Ewattingen handelte. Nach Angaben einer 17-Jährigen sei sie am Mittwoch, 06.05.2026, gegen 17.25 Uhr, zu einer Bushaltestelle gelaufen, als ein heller Lieferwagen neben ihr ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 16:33

    POL-FR: Todtmoos: Sportwagen verunfallt - zwei Leichtverletzte

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 06.05.2026, verunfallte gegen 20 Uhr ein Sportwagen auf der L150 zwischen Todtmoos und St. Blasien. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Sportwagen aus nicht abschließend geklärten Gründen ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Sportwagen blieb auf dem Dach liegen. Dabei wurde der 58-jährige Fahrer und dessen Mitfahrer verletzt und durch den Rettungsdienst ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 16:33

    POL-FR: Laufenburg: Krankenhausreif geschlagen - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 06.05.2026, wurde gegen 17:10 Uhr ein 36-Jähriger in der Nähe des Bahnhofs Laufenburg (Baden) Ost von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen mehrfach geschlagen. Der Verletzte musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Zeuge konnte den Tatverdächtigen beschreiben, der zusammen mit einer Frau und zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren