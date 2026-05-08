Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riehen (Schweiz)

Weil am Rhein: Frontalkollision im Tunnel der Zollfreie Straße - lange Tunnelsperrung

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 07.05.2026, gegen 11.45 Uhr, kam es im Wiesentunnel der Zollfreie Straße (Bundesstraße 317) zu einer Frontalkollision von zwei Pkws.

Eine 77-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Zollfreie Straße von Weil am Rhein kommend in Richtung Lörrach, als sie im Wiesentunnel aus hier nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn kam und mit einem entgegenkommenden 63-jährigen Pkw-Fahrer frontal kollidierte. Der 63-jährige Pkw-Fahrer sowie seine 63-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Die 77-Jährige machte keine Verletzungen geltend. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Straßenreinigung war der Tunnel bis gegen 16.00 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr, die Straßenmeisterei und eine auf Fahrbahnreinigungen spezialisierte Firma im Einsatz.

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