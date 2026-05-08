Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Auffahrunfall mit vier Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 07.05.2026, kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der B314 an der Ampelanlage zur Hauptstraße in Wutöschingen. Ein von Stühlingen kommender 61-jähriger Mazda-Fahrer hielt aufgrund der auf Rot umschaltenden Ampel an. Der nachfolgende 35 Jahre alte LKW -Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Mazda auf. Dadurch wurden alle drei Insassen des Mazdas, sowie der 46-jährige Beifahrer des LKWs leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 8.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz, sowie eine Streife des Zolls, welche erste Maßnahmen bis zum Eintreffen der übrigen Einsatzkräfte durchführten.

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