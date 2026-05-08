Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung zu "B3

Gemarkung Schallstadt: Zwei Fahrzeuginsassen nach schwerem Verkehrsunfall verstorben"

Freiburg (ots)

Anlässlich des sich am Dienstag, 06.05.2026, auf der Bundesstraße 3 bei Schallstadt zugetragenen Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern wurde von zwei weiteren Leichtverletzten berichtet. Dabei wurde fälschlicherweise von zwei leichtverletzten Männern gesprochen.

Tatsächlich wurden in dem zweiten betroffenen Fahrzeug der Fahrer sowie eine 22-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Eine zweite männliche Person hatte sich nicht in dem Wagen befunden. Demnach wurden ein Mann und eine Frau leicht verletzt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern weiterhin an.

ak

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Erstmeldung vom 07.05.2026:

Am Dienstagabend, 06.05.2026, kurz nach 20:15 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 3 zwischen Schallstadt-Wolfenweiler und Freiburg-St. Georgen ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen zwei 27 und 30 Jahre alte Autofahrer als Teil einer aus zehn Porsche bestehenden Fahrzeuggruppe die Bundesstraße 3 von Schallstadt kommend in Richtung Freiburg befahren haben.

Kurz vor der Ausfahrt zur »Tiengener Straße« war es dann mutmaßlich zwischen beiden Autos zu einer Kollision gekommen. Beide Fahrzeuge seien anschließend von der Fahrbahn geraten. Dabei stieß der Wagen des 27-Jährigen mit einem Baum zusammen. Der Fahrer sowie ein 30-jähriger Beifahrer wurden dabei tödlich verletzt. Der 30-jährige Fahrer des anderen Wagens sowie dessen 22 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Der Pkw eines weiteren Verkehrsteilnehmers wurde durch den Unfall von umherfliegenden Fahrzeugteilen ebenfalls beschädigt. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro.

Wie genau es zu dem Unfall gekommen war, sollen nun die weiteren gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Verkehrspolizei Freiburg ergeben. Zur Klärung der Unfallursache wurde außerdem ein unabhängiger Unfallsachverständiger hinzugezogen.

Über diese Pressemitteilung hinausgehende Informationen können aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht erteilt werden.

ak

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