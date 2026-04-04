Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

FW Speyer: Kellerbrand in Speyer am Nachmittag den 04.04.2026

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Speyer (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde der Brand- und Katastrophenschutz Speyer zu einem gemeldeten Kellerbrand alarmiert. Bereits bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage.

Im Keller eines Wohngebäudes hatte sich eine Waschmaschine entzündet, wodurch der gesamte Kellerbereich stark verraucht wurde. Der Angriffstrupp konnte unter Atemschutz zügig zur Brandbekämpfung vorgehen und das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die betroffene Waschmaschine wurde anschließend ins Freie verbracht.

Parallel dazu wurde der Keller mithilfe eines Lüfters entraucht, um die Schadstoffbelastung zu reduzieren und das Gebäude wieder begehbar zu machen.

Durch das umsichtige und besonnene Verhalten des Bewohners konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden.

Drei Bewohnende wurden vorsorglich dem Rettungsdienst vorgestellt, mussten aber nach einer ersten Untersuchung nicht in einem Krankenhaus vorgestellt werden.

Wir waren mit 6 Fahrzeugen und 23 Einsatzkräfte im Einsatz. Rettungsdienst und Polizei sicherte unsere Einsatzstelle ab.

BKS / Nowotnik

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