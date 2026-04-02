Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

FW Speyer: Verkehrsunfall

Eine Person verletzt

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Speyer (ots)

Heute, am 02.04.2026, ereignete sich gegen 10:30 Uhr ein Verkehrsunfall an der Iggelheimer Straße. Der Fahrer des verunglückten Pkw wurde dabei leicht verletzt und im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus gebracht.

Zunächst lag das Fahrzeug noch auf seiner linken Seite in einem Graben, wurde aber durch Ersthelfer bereits wieder auf die Räder gedreht. Mit Hilfe der Feuerwehr wurde dem Mann, der nicht eingeklemmt war, aus seinem Pkw geholfen. Außerdem wurde die Straße in Richtung Iggelheim kurzzeitig gesperrt, wobei eine Umleitung über den Parkplatz angrenzender Geschäfte gegeben war.

Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen rund 45 Minuten im Einsatz. Die Unfallursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Das Fahrzeug wird aktuell noch geborgen.

BKS/PGE

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