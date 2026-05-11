Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Böllen: Motorrad-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

In einer Motorradgruppe befuhr am Freitag, 08.05.2026 gegen 16.10 Uhr eine 20 Jahre alte Frau die L131 zwischen Neuenweg und Wembach. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Bei dem Unfall wurde die 20-Jährige leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Motorrad entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro.

md/tb

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