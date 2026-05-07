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Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Versuchter Warenautomatenaufbruch am S-Bahnhaltepunkt Blankenese - Bundespolizei ermittelt

BPOL-HH: Versuchter Warenautomatenaufbruch am S-Bahnhaltepunkt Blankenese - Bundespolizei ermittelt
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Hamburg (ots)

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll es am 06.05.2026 gegen 22 Uhr zu einem versuchten Aufbruch eines Warenautomaten (Snackautomat) am S-Bahnhaltepunkt Blankenese gekommen sein. Ein 38-jähriger ägyptischer Staatsangehöriger soll demnach versucht haben, die Scheibe des Automaten mit einem Pflasterstein zu zerschlagen.

Eine 53-jährige Mitarbeiterin der DB Sicherheit, die zum Tatzeitpunkt im Rahmen von Räumungstätigkeiten der einfahrenden S-Bahnen eingesetzt war, hörte die Knallgeräusche. Auf Ansprache stellte der Tatverdächtige seine gewaltsamen Handlungen am Automaten ein. Die von der Sicherheitsdienstmitarbeiterin angeforderten Bundespolizeikräfte des Bundespolizeireviers Hamburg-Altona trafen am Einsatzort ein und nahmen den Sachverhalt auf.

Nach Feststellung der Identität des Tatverdächtigen wurde dieser mit einem Platzverweis für den S-Bahnhaltepunkt Blankenese entlassen. Durch die Tathandlung wurde die Frontscheibe des Warenautomaten erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Einsatzkräfte entfernten die Glassplitter vom Bahnsteig und sicherten den Warenautomaten mit Absperrband. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls im Versuch eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg.

RH

Rückfragen bitte an:

Robert Hemp
Telefon: 0174 2088415
E-Mail: pressestelle.hamburg@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Bundespolizeiinspektion Hamburg
Wilsonstraße 49 - 53b
22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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