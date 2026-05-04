Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Einsatzmeldung "Person mit Schusswaffe in S-Bahn"

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Hamburg (ots)

Am 03.05.2026 gegen 16:23 Uhr meldeten Bahnreisende dem Mitarbeiter der Örtlichen Aufsicht der S-Bahn auf dem Bahnsteig zu den Gleisen 3 und 4 im Hamburger Hauptbahnhof, dass sie eine Person mit einer Schusswaffe in einer S-Bahn gesehen hätten. Die S-Bahn der Linie S3 sei soeben in Richtung S-Bahnhof Elbbrücken abgefahren. Umgehend wurde diese Einsatzmeldung an die Bundespolizei weitergeleitet.

Durch die Bundespolizei wurde angeordnet, dass die betroffene S-Bahn auf Gleis 2 im S-Bahnhof Elbbrücken angehalten wird. Eingesetzte Streifen der Landespolizei Hamburg sowie der Bundespolizei erreichten unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten den Einsatzort.

Die betroffene S-Bahn, der S-Bahnhof Elbbrücken sowie das unmittelbare Bahnhofsumfeld wurden durch Bundespolizisten in robuster Ausstattung (u.a. Tragen von Einsatzhelmen und Maschinenpistolen) abgesucht. Die gesuchte Person konnte in direkter Bahnhofsnähe in der Straße Zweibrückenstraße angetroffen, gefesselt und festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung der Person wurde eine Druckluftwaffe, die zum Verschießen von Metalkugeln geeignet ist, in einer Hosentasche aufgefunden. Zudem führte der 46-jährige Mann mehrere Gaskartuschen sowie Munition in Form von Metalkugeln mit sich. Die Waffe war beim Antreffen durch die Bundespolizei nicht geladen.

Der rumänische Staatsangehörige wurde dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1.09. Eine Erlaubnis zum Waffenbesitz dieser Waffe konnte der Mann nicht vorweisen.

Nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung musste der Beschuldigte wieder entlassen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizei kam es zu keiner Bedrohungslage in der betroffenen S-Bahn. Es wurden keine Bahnreisenden verletzt.

Ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz wurde eingeleitet und es wurden die Waffe, die Gaskartuschen sowie die Metalkugeln sichergestellt. Zuständigkeitshalber übernimmt das LKA der Landespolizei Hamburg die weitere Sachbearbeitung zum Verstoß gegen das Waffengesetz.

Hinweis: Es können keine weiteren Bilder zur Verfügung gestellt werden.

WL

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