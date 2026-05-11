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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/ Brombach: Einbruchsversuch in Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ihren schwarzen Pkw VW Passat stellte am Freitag, 08.05.2026, gegen 15.00 Uhr eine 38 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz bei einem Freizeitcenter in der Straße "Beim Haagensteg" ab. Als sie gegen 17.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie, dass die Scheibe auf der Beifahrerseite hinten beschädigt war. Vermutlich wurde durch Unbekannte gewaltsam versucht in das Fahrzeug zu gelangen. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum auf dem Parkplatz gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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