Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schusswechsel in Nienburg - eine Person tödlich verletzt

Nienburg (ots)

(Thi) Heute (05.05.2026) gegen kurz nach 15:00 Uhr kam es im Bereich Lehmwandlung/Hannoversche Straße in Nienburg zu einem Schusswechsel zwischen mehreren beteiligten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren Streitigkeiten zwischen mehreren Personen der Auslöser der Auseinandersetzung. Im Verlauf des Geschehens fielen Schüsse, wobei eine Person tödlich verletzt wurde. Eine weitere Person erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Zwei Personen konnten vor Ort von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen werden.

Für die Bevölkerung besteht derzeit keine Gefahr. Aufgrund der laufenden polizeilichen Maßnahmen wird jedoch darum gebeten, den Bereich weiträumig zu meiden.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an. Weitere Informationen werden nach Vorliegen neuer Erkenntnisse bekanntgegeben.

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