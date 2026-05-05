Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruchsdiebstahl auf Baustellengelände - Polizei bittet um Hinweise

Bad Nenndorf (ots)

(Thi) In der Zeit von Donnerstag, 30.04.2026, 16:00 Uhr, bis Montag, 04.05.2026, 07:40 Uhr, kam es im Bereich Osterkamp in Bad Nenndorf zu einem Einbruchsdiebstahl auf dem Gelände einer Baustelle.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem umzäunten Baustellengelände. In der Folge wurde das Schloss eines dort abgestellten Seecontainers aufgebrochen. Aus dem Container entwendeten die Täter diverses Werkzeug und Baumaterial.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls gemäß § 243 StGB eingeleitet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723 / 74920 zu melden.

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