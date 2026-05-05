Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Dieseldiebstahl auf Gelände der Straßenmeisterei - Polizei sucht Zeugen

Uchte (ots)

(Thi) In der Zeit von Donnerstag, 30.04.2026, 14:00 Uhr, bis Montag, 04.05.2026, 08:00 Uhr, kam es in Uchte auf dem Gelände der Straßenmeisterei an der Hoysinghauser Straße zu einem Diebstahl unter erschwerenden Umständen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Ladeplatz, indem sie das dortige Tor aufbrachen. Anschließend entwendeten sie aus zwei abgestellten Arbeitsmaschinen einer externen Firma Dieselkraftstoff.

Ein Zusammenhang mit einem weiteren gleichgelagerten Sachverhalt wird geprüft.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls gemäß § 243 StGB eingeleitet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straßenmeisterei Uchte beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der Telefonnummer 05761-90200 zu melden.

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