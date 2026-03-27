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Polizei Bielefeld

POL-BI: UK: Betrug mit elektronischer Einreisegenehmigung (ETA)

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld - Ein Bielefelder Paar erstattete am Freitag, 13.03.2026, bei der Polizei eine Online-Anzeige, nachdem es fast auf eine betrügerische Internetseite hereingefallen wäre. Die Polizei warnt vor Fake-Anbietern.

Seit fast einem Jahr wird für die Einreise in das Vereinigte Königreich eine elektronische Reisegenehmigung - eine Electronic Travel Authorisation (ETA) - benötigt.

Ein Paar aus Bielefeld stieß über eine Online-Suchmaschine auf eine vermeintlich seriöse Seite, über die sie die notwendige Einreisegenehmigung beantragen wollten. Sie gaben ihre personenbezogenen Daten sowie die Daten ihrer Kreditkarte in das System ein.

Erst bei der Bezahlung wurde das Paar stutzig. Als schließlich der Betrag in Höhe von rund 240 Euro angezeigt wurde, genehmigten sie die Zahlung mit ihrem Handy nicht. Das Paar stornierte die Beantragung und ließ die genutzte Kreditkarte bei der Bank sperren.

Die Beantragung der ETA kostet aktuell etwa 18,50 Euro pro Person und kann direkt bei den britischen Behörden beantragt werden.

Die offizielle Internetseite: https://www.gov.uk/eta

Die Verbraucherzentrale informiert darüber, wie Sie betrügerische Seiten erkennen können: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/eta-fuer-grossbritannien-beantragen-wie-erkenne-ich-betruegerische-seiten-106439

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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