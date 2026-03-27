Polizei Bielefeld

POL-BI: Etwa 1000 kg Aluminium gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Senne- Zwischen Dienstagabend, 24.03.2026, und Donnerstagmorgen, 26.03.2026, entwendeten Täter von einem Grundstück an der Bekelheider Straße Aluminium.

Eine Bielefelderin erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige wegen Diebstahl. Auf dem Grundstück in der Nähe des Grundheider Wegs hatten Unbekannte aus einem Container mehrere Aluminium-Balken von circa 800 bis 1000 kg entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen 18:00 Uhr am Dienstagabend und 10:00 Uhr am Donnerstagmorgen.

Möglicherweise wurde die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert.

Zeugen, die am Tatort Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

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