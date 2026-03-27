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Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter hilft Opfer und entwendet die Handtasche - Öffentlichkeitsfahndung

POL-BI: Täter hilft Opfer und entwendet die Handtasche - Öffentlichkeitsfahndung
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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- Nach der Ausschöpfung aller Ermittlungsmöglichkeiten sucht die Polizei einen Täter, der am Samstag, 29.11.2025, einem Opfer über die Straße half und dabei die Handtasche stahl.

Das Opfer hob gegen 12:00 Uhr an einem Geldautomaten an der Lange Straße Geld ab, steckte dies in ihre Handtasche und legte sie in ihren Einkaufstrolley. Ein unbekannter Mann half ihr anschließend die Straße zu Überqueren und entwendete dabei ihre Tasche mitsamt dem zuvor abgehobenen Geld. Mit dem jetzt vorliegenden Beschluss des Amtsgerichts zur Öffentlichkeitsfahndung, bittet die Polizei um Mithilfe und fragt: Wer erkennt den Mann?

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei Bielefeld den Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/199207

Personen, die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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