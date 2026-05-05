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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstähle von Rüttelplatten in Stadthagen - Polizei bittet um Hinweise

Stadthagen (ots)

(Thi) In den vergangenen Tagen kam es im Stadtgebiet Stadthagen zu zwei Diebstählen von Baumaschinen, bei denen jeweils eine sogenannte Rüttelplatte entwendet wurde. Die Polizei geht derzeit möglichen Zusammenhängen nach und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im ersten Fall entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag, 30.04.2026, 16:00 Uhr, bis Montag, 04.05.2026, 07:30 Uhr, eine Rüttelplatte aus dem Außenbereich einer Baustelle am "Alten Krankenhaus" in der Straße Am Krankenhaus. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in der Zeit von Sonntag, 03.05.2026, 20:00 Uhr, bis Montag, 04.05.2026, 07:00 Uhr, im Ortsteil Enzen. Hier wurde eine auf einer Hofeinfahrt in der Schneiderstraße abgestellte, gemietete Rüttelplatte entwendet. Die Tatzeit konnte durch vorhandene Kameraaufnahmen eingegrenzt werden.

Der Gesamtschaden beider Taten beläuft sich auf rund 5.500 Euro.

Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und prüft einen möglichen Tatzusammenhang.

Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der entwendeten Baumaschinen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Stadthagen unter der Telefonnummer 05721 / 9822-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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