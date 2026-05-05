Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Dieseldiebstahl aus Bagger auf Baustelle - Polizei bittet um Hinweise

Uchte (ots)

(Thi In der Zeit von Donnerstag, 30.04.2026, 15:00 Uhr, bis Montag, 04.05.2026, 07:30 Uhr, kam es im Bereich eines Feldes westlich der Bundesstraße 61 in Uchte zu einem Dieseldiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten bislang unbekannte Täter den unverschlossenen Tankdeckel eines auf einer frei zugänglichen Baustelle abgestellten Kettenbaggers. Aus dem Tank wurden anschließend vermutlich mittels eines Schlauchs etwa 100 Liter Dieselkraftstoff entwendet.

Ein Zusammenhang mit einer weiteren, ähnlich gelagerten Tat in räumlicher und zeitlicher Nähe wird geprüft.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 220 Euro geschätzt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Stolzenau unter der Telefonnummer 05761 / 9020-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell