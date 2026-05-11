Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen- Rothaus: Unfall zwischen Traktor und Motorrad - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Samstag, 09.05.2026, kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L170 zwischen Rothaus und Bonndorf Ebnet. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zur Kollision zwischen einem Traktor und einem 40-jährigen Motorradfahrer. Dieser wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 71 Jahre alte Traktorfahrer wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 35.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Außerdem musste eine Fachfirma die Reinigung der Fahrbahn übernehmen. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Die Verkehrspolizei ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

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