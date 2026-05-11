Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Schmittenau: Tumultartige Szenen nach C-Jugend Fußballspiel

Freiburg (ots)

Am Samstag, 09.05.2026 soll es nach dem Abpfiff der C-Jugend Begegnung zwischen dem VfB Waldshut und dem TuS Binzen gegen 13:30 Uhr zu tumultartigen Szenen auf dem Sportplatz in der Aarauer Straße gekommen sein. Mehrere Zuschauer aus beiden Lagern sollen das Spielfeld betreten haben, wo es neben verbalen Attacken und Beleidigungen auch zu Schubsereien und Handgreiflichkeiten gekommen sein soll. Dabei wurde mindestens zwei Personen leicht verletzt. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder die Szene ganz oder zum Teil videografiert haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

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