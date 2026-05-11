Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Unfallflucht am Sulzerring

Freiburg (ots)

Am Samstag, 09.05.2026, in der Zeit von 09:30 Uhr bis ungefähr 13.00 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz am Sulzerring in Tiengen abgestellter Ford Fiesta angefahren und beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

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