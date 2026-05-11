Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Schlägerei und eingeschlagene Scheiben in der Bergseestraße

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 10.05.2026, kam es zu gleich zwei Vorkommnisse im Bereich der Bergseestraße. Gegen 03:15 Uhr wurde eine Massenschlägerei im Bereich einer Bar gemeldet. Beim Eintreffen zahlreicher Einsatzkräfte konnten mehrere Personen angetroffen werden, eine Schlägerei war nicht mehr im Gange. Aufgrund der teilweise aggressiven Stimmung, mussten zwei Männer der Örtlichkeit verwiesen werden. Für einen 22 Jahre alten Mann wurde ein Rettungswagen angefordert. Mehrere weitere Beteiligte seien bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte geflüchtet. Gegen 06.00 Uhr kam es an derselben Örtlichkeit zu einem weiteren Vorkommnis. Eine Zeugin hörte Geschrei und das Klirren von Glas. Bei der Überprüfung vor Ort konnten mehrere beschädigte Scheiben an der Gaststätte festgestellt werden. Die Täterschaft war bereits geflüchtet. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Sachverhalten wird geprüft. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Schlägerei oder das Einwerfen der Scheiben beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

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