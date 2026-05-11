Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Schulwegüberwachung

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 08.05.2026, in der Zeit von 7 Uhr bis 8 Uhr, während der morgendlichen Rushhour, wurde der zentrale Verkehrsknoten des Schulzentrums in Tiengen mit einem offensiven Präsenzkonzept überwacht. Neben den "Eltern-Taxis" gerieten auch Zweiräder in den Fokus der Verkehrspolizei. Während die Fahrräder überwiegend ohne Beanstandungen ihre Fahrt fortsetzen konnten, wurde bei den Leichtkrafträdern, sog. Mopeds, mehrere kleinere Verstöße, unter anderem nicht mitgeführte Dokumente, festgestellt. Außerdem wurde mit einigen Schülern und Eltern Präventionsgespräche geführt.

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