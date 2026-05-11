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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Schulwegüberwachung

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 08.05.2026, in der Zeit von 7 Uhr bis 8 Uhr, während der morgendlichen Rushhour, wurde der zentrale Verkehrsknoten des Schulzentrums in Tiengen mit einem offensiven Präsenzkonzept überwacht. Neben den "Eltern-Taxis" gerieten auch Zweiräder in den Fokus der Verkehrspolizei. Während die Fahrräder überwiegend ohne Beanstandungen ihre Fahrt fortsetzen konnten, wurde bei den Leichtkrafträdern, sog. Mopeds, mehrere kleinere Verstöße, unter anderem nicht mitgeführte Dokumente, festgestellt. Außerdem wurde mit einigen Schülern und Eltern Präventionsgespräche geführt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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